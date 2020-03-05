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Aziz Yıldırım sürprizi! Dün gece...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve uzun yıllar birlikte çalıştığı yöneticiler Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat bir araya geldil.

05.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:23
Aziz Yıldırım sürprizi! Dün gece...

'nin eski başkanı ve uzun yıllar birlikte çalıştığı yöneticiler , Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, , İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat bir araya geldil.


Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Özaydınlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dostlarla Ozan Balaban'ın mekanındayız" notunu düştü.


Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl başkanlık görevini sürdürmüştü. Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ise uzun yıllar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yol arkadaşlığı yaptı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Dün gece bir araya geldiler...Aziz Yıldırım sürprizi!
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