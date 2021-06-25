Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme bile gelirim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme bile gelirim

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın dünkü basın toplantısında Ali Koç'a yaptığı, "Basketbolu bize ver, Obradovic'i getireceğim ve 35 milyon euro koyacağım" teklifine Zeljko Obradovic'ten cevap geldi. Obradovic'in Fenerbahçe'ye dönme teklifiyle ilgili Aziz Yıldırım'a, "Seninle cehenneme bile gelirim başkan" diye cevap verdiği aktarıldı.

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.

Aziz Yıldırım, dün Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe'de basketbol şubesinin şirketleşmesi halinde başına geçmek istediğini ve ilk iş olarak efsane koç Zeljko Obradovic ile anlaşmaya varabileceğini ifade etmişti.

İşte köşe yazısındaki Obradovic'in bölümü:

"SENİNLE CEHENNEME GELİRİM BAŞKAN"

"Yıldırım, "Obradovic'i getiririm" dedi. Toplantıdan sonra yanındakilere, 'Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi?' diye sordum. Obradovic, 'Seninle cehenneme bile gelirim' demiş.

Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme gelirim

"OBRADOVIC'İN HABERİ VAR MI?"

Yıldırım, 'Obradovic'i getiririm' dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan'la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu Mustafa Denizli'nin futbola başladığı Altay'a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara 'Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi' diye sordum. Yıldırım Obradovic'le telefonda konuşmuş. 'Koç gelir misin' deyince, aldığı cevap şu olmuş: Seninle cehenneme bile gelirim başkan."

AZİZ YILDIRIM NELER SÖYLEDİ?

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine eleştiriler getirirken basketbol şubesiyle ilgili tarihi bir teklifte bulunmuştu.

Aziz Yıldırım, konuyla ilgili, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme bile gelirim
Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt
Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt
Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kuruluna katılmayacağını duyurdu
Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kuruluna katılmayacağını duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme bile gelirim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:48:48. #1.15#

title