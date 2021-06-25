Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme bile gelirim

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın dünkü basın toplantısında Ali Koç'a yaptığı, "Basketbolu bize ver, Obradovic'i getireceğim ve 35 milyon euro koyacağım" teklifine Zeljko Obradovic'ten cevap geldi. Obradovic'in Fenerbahçe'ye dönme teklifiyle ilgili Aziz Yıldırım'a, "Seninle cehenneme bile gelirim başkan" diye cevap verdiği aktarıldı.

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.

Aziz Yıldırım, dün Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe'de basketbol şubesinin şirketleşmesi halinde başına geçmek istediğini ve ilk iş olarak efsane koç Zeljko Obradovic ile anlaşmaya varabileceğini ifade etmişti.

İşte köşe yazısındaki Obradovic'in bölümü:

"SENİNLE CEHENNEME GELİRİM BAŞKAN"

"Yıldırım, "Obradovic'i getiririm" dedi. Toplantıdan sonra yanındakilere, 'Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi?' diye sordum. Obradovic, 'Seninle cehenneme bile gelirim' demiş.

"OBRADOVIC'İN HABERİ VAR MI?"

Yıldırım, 'Obradovic'i getiririm' dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan'la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu Mustafa Denizli'nin futbola başladığı Altay'a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara 'Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi' diye sordum. Yıldırım Obradovic'le telefonda konuşmuş. 'Koç gelir misin' deyince, aldığı cevap şu olmuş: Seninle cehenneme bile gelirim başkan."

AZİZ YILDIRIM NELER SÖYLEDİ?

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine eleştiriler getirirken basketbol şubesiyle ilgili tarihi bir teklifte bulunmuştu.

Aziz Yıldırım, konuyla ilgili, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullanmıştı.