Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmediniz! Doğum gününde çılgınca eğlenip, şarkı söyledi

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında 69. yaş gününü kutladı. Birçok dostunun katılımının olduğu yemekte Aykut Kocaman'ın olması da dikkat çekti. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı yemekte Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar geceye damga vurdu.

AZİZ YILDIRIM'IN ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Mihriban türküsünün sarı-lacivertli taraftarlarca Fenerbahçe tribünlerine uyarlanan halini söyleyen Aziz Yıldırım'a arkadaşları da eşlik etti. Oldukça eğlendiği görülen efsane başkanın o anlarına sosyal medyada büyük ilgi gösterildi. Bir kısım Fenerbahçe taraftarı, Yıldırım'a iyi dileklerde bulunurken kulübün başına yeniden geçmesini istedi.

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