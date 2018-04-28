Aziz Yıldırım, Divan Toplantısında Vefa Küçük'e Çıkıştı: Gereksiz İşler Yapıyorsun
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisini kürsüye davet eden Vefa Küçük'e çıkıştı: Ne gereksiz işler yapıyorsun. Sen kendi seçiminle uğraş ya.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ve çok sayıda divan kurulu üyesi de toplantıda yer aldı.
AZİZ YILDIRIM, VEFA KÜÇÜK'E ÇIKIŞTI: GEREKSİZ İŞLER YAPIYORSUN
Vefa Küçük, yaptığı konuşmanın ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Yıldırım, Koç'un elini sıktıktan sonra Vefa Küçük'e "Ne gereksiz işler yapıyorsun, senin kendi seçimin var, sen kendi seçimle uğraş ya." şeklinde çıkıştı.
YORUMLAR (35)
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NE YAPARSANIZ YAPIN NE SÖYLERSENİZ SÖYLEYİN ASLA VE ASLA ALNINIZDA YAZILI OLAN ''''ŞİKECİ FENER '''' DAMGASINI YÜZ YILLAR GEÇSE DE SİLEMEZ TEMİZLEYEMEZSİNİZ , SİZE BU MİLLET ASLA İNANMIYOR SAYIN AZİZ YILDIRIMCevap Yaz 16 21 Yayından KaldırCORAL: Önce herkes kendi kapısının önünü temizleyecek11 2 Yayından Kaldır
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adam terbiyesizin önde gideni yaCevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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Ş A M P İ Y O N U Z !!Cevap Yaz 3 20 Yayından Kaldır
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Kalite uzağınızda değil, size sesleniyorum Ali Koç başkanınız olsun sizi ileriye götürür, kaliteniz artar, dokak ağzından kurtulursunuz. Bizde de Serdar Bilgili vardı, kaçırdık elimizden, adam kaliteydi, kimseyi sallamaz hatta Aziz yıldırımın yanında bacak bacak üstüne atar yakardı p. rosunu sağa sola bile bakmazdı. En çok Aziz sinirlenirdi, alışmış yanında titreyen diğer takım başkanlarına, Serdar Bilgili sallamadıkça deliye dönerdi. Kalite böyle bir şey, söze bile gerek yok duruş bile yeterCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır