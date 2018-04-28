Aziz Yıldırım, Divan Toplantısında Vefa Küçük'e Çıkıştı: Gereksiz İşler Yapıyorsun

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisini kürsüye davet eden Vefa Küçük'e çıkıştı: Ne gereksiz işler yapıyorsun. Sen kendi seçiminle uğraş ya.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ve çok sayıda divan kurulu üyesi de toplantıda yer aldı.

AZİZ YILDIRIM, VEFA KÜÇÜK'E ÇIKIŞTI: GEREKSİZ İŞLER YAPIYORSUN

Vefa Küçük, yaptığı konuşmanın ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Yıldırım, Koç'un elini sıktıktan sonra Vefa Küçük'e "Ne gereksiz işler yapıyorsun, senin kendi seçimin var, sen kendi seçimle uğraş ya." şeklinde çıkıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (35)

  • ANADOLU:
    NE YAPARSANIZ YAPIN NE SÖYLERSENİZ SÖYLEYİN ASLA VE ASLA ALNINIZDA YAZILI OLAN ''''ŞİKECİ FENER '''' DAMGASINI YÜZ YILLAR GEÇSE DE SİLEMEZ TEMİZLEYEMEZSİNİZ , SİZE BU MİLLET ASLA İNANMIYOR SAYIN AZİZ YILDIRIM
    Cevap Yaz 16 21 Yayından Kaldır
    CORAL: Önce herkes kendi kapısının önünü temizleyecek
    11 2 Yayından Kaldır
  • SUPERMAN:
    Kalite uzağınızda değil, size sesleniyorum Ali Koç başkanınız olsun sizi ileriye götürür, kaliteniz artar, dokak ağzından kurtulursunuz. Bizde de Serdar Bilgili vardı, kaçırdık elimizden, adam kaliteydi, kimseyi sallamaz hatta Aziz yıldırımın yanında bacak bacak üstüne atar yakardı p. rosunu sağa sola bile bakmazdı. En çok Aziz sinirlenirdi, alışmış yanında titreyen diğer takım başkanlarına, Serdar Bilgili sallamadıkça deliye dönerdi. Kalite böyle bir şey, söze bile gerek yok duruş bile yeter
    Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.