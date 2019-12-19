Azerbaycan’ın enerji yönetimi YEO’ya emanet

19.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:33

Türk Akımı projesinin Türkiye kısmındaki SCADA ve otomasyon işlerini üstlenen YEO Group, yurtdışında ise Azerbaycan'ın tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan SCADA sistemini entegre ediyor.