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Azerbaycan’ın enerji yönetimi YEO’ya emanet

Türk Akımı projesinin Türkiye kısmındaki SCADA ve otomasyon işlerini üstlenen YEO Group, yurtdışında ise Azerbaycan'ın tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan SCADA sistemini entegre ediyor.

19.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:33
Azerbaycan’ın enerji yönetimi YEO’ya emanet

Türk Akımı projesinin kısmındaki SCADA ve otomasyon işlerini üstlenen YEO Group, yurtdışında ise 'ın tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan SCADA sistemini entegre ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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