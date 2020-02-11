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Azerbaycan Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı için Türkiye'ye geldi

Beşiktaş'ta, sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ancak alınan kötü sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan BB Erzurumspor maçı sonrası görevine son verilen Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor..

11.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:24
Azerbaycan Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı için Türkiye'ye geldi

, siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından, hoca arayışındaki ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.

Azeri Sportinfo sitesinde, ' yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.

GÖRÜŞMEK İÇİN GELDİLER

Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanları Mammadov ile Sadıqov'un 'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.

Nikola Jurchevic'in görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı.

Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK

Abdullah Avcı anlaştığı takdirde bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Yeni bir takım bulana dek kendisine 1 milyon TL aylık ödenecek teknik adam için, Beşiktaş'ın mali yükü anlaşmaya göre daha da düşecek.

(Skorer)

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