Azerbaycan Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı için Türkiye'ye geldi
Beşiktaş'ta, sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ancak alınan kötü sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan BB Erzurumspor maçı sonrası görevine son verilen Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor..
Abdullah Avcı, siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından, hoca arayışındaki ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.
Azeri Sportinfo haber sitesinde, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.
GÖRÜŞMEK İÇİN GELDİLER
Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanları Mammadov ile Sadıqov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.
Nikola Jurchevic'in görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı.
Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK
Abdullah Avcı anlaştığı takdirde bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Yeni bir takım bulana dek kendisine 1 milyon TL aylık ödenecek teknik adam için, Beşiktaş'ın mali yükü anlaşmaya göre daha da düşecek.
(Skorer)