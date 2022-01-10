Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı? - Haberler Spor
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Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'a resmen veda eden Fatih Terim, ayrılık kadar gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Terim, kulüple anlaşarak ayrılmadığını, gönderildiğini ifade etti. Terim, tazminatın söz konusu olmadığını vurguladı.

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Deneyimli hoca ile bugün yollar ayrıldı. Terim'in tazminatıyla ilgili çok fazla iddia ortaya atıldı. Fatih Terim, ayrılıktan sonra ilk kez konuştu, merak edilenlere kısa şekilde yanıt verdi. Gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?

Fatih Terim, İbrahim Seten'e yaptığı açıklamada, "Anlaşarak ayrılmadım, beni gönderdiler. Tazminat söz konusu değil, olamaz da zaten" ifadelerini kullandı.

Başkan Burak Elmas'ın göreve gelişiyle teknik adamlık koltuğuna yeniden oturan Fatih Terim, 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Terim'in maaşının 21 milyon lira olduğu belirtilmişti.

Galatasaray bu sezon Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de hiç alışık olmadığı durumla karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar 20 maçta 7 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlikle 27 puan topladı. Avrupa'da ise tam tersi grafik çizildi. Galatasaray; Marsilya, L.Moskova, Lazio'nun olduğu gruptan namağlup lider çıktı.

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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