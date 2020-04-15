İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs sürecine destek amacıyla sahibi olduğu 5 yıldızlı termal otelinin işletmecisinden 6 ay, Ankara'daki mobilya mağazalarından ise Nisan ayında kira almayacak. Malkoç, aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti.

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok şirket işten çıkarma ve ücretsiz izin seçeneklerine yönelirken; otomotiv, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Ertex Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti.

OTEL VE MOBİLYA MAĞAZALARINDAN KİRA ALMAYACAK

5 yıldızlı termal otel sahibi Malkoç, tesisin işletmecisinden 6 ay kira almayacak. Malkoç, Ankara'da bir mobilya çarşısındaki mağazaların da açık olduğunu ve talep edilmemesine rağmen Nisan ayı kirasından feragat ettiklerini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINA SESSİZ KALMADIK"

Kira almama kararı alan iş adamı Malkoç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısına sessiz kalamazdık. Türkiye'de doğmuş, büyümüş ve bir yerlere gelmiş birisi olarak, bu zorlu süreçte kimsenin işini ve aşını kaybetmemesi için çalışıyoruz. Amacımız diğer iş insanlarına da örnek olmak. Aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA