Aykut Kocaman'dan ters duran kaleye attığı gol akıllara durgunluk verdi
Futbolculuk günlerinde attığı gollerle bilinen Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman'dan idmanda akıllara durgunluk veren bir gol geldi. Tecrübeli teknik direktörün ters duran kaleye attığı gol sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü yenerek düşme potasında derin bir nefes alan Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin yaptığı son antrenmana Aykut Kocaman'ın golü damga vurdu.
TERS DURAN KALEYE GOL
Aykut Kocaman, sahada yardımcısıyla sohbet ettiği sırada sektirmeye başladığı topu, harika bir vuruşla ters duran kaleye atarak şık bir gole imza attı. Başakşehir'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.