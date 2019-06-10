Ayhan Akman, Gazişehir Gaziantep'un Sportif Direktörü oldu
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sportif Direktörlük görevi için Ayhan Akman ile anlaştıklarını açıkladı.
Konukoğlu yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.
1994-98 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen ve 6,5 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olan Ayhan Akman, yıllar sonra şehre geri döndü.
Kaynak: AA
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