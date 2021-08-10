Aydın'da pamuk hasadı başladı
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Aydın'da pamuk hasadı başladı

Aydın'da pamuk hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi.

Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi.

Gölbent Mahallesi'nde Mutlu Ak'a ait iki dönümlük arazide ilk hasat yapıldı.

İlk hasatta elde edilen yaklaşık 60 kilogramlık pamuk, çırçır işletme fabrikasına getirildi.

Söke'nin ilk pamuğuna sembolik olarak kilogramı 200 liradan fiyat verildi.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, sezonun ilk pamuğunu hasat eden Mutlu Ak'a teşekkür plaketi verdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Tanyeri, "Söke'mizde pamuk çok önemli bir yere sahip. İlk hasadın başlaması bize gurur ve mutluluk veriyor. Üreticilerimiz, 1 yıl boyunca vermiş olduğu emeğinin karşılığını önümüzdeki günlerde görmeye başlayacak. Tüm üreticilerimize 2021 sezonu hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Çırçır fabrikasının sahibi Veysel Saplı da "Kurak bir kıştan sonra çiftçilerimiz korkarak pamuk ekti. Ancak yine de koordineli çalışmalar sonucunda su sıkıntımızı atlattık. İnşallah bu sezon verimlerimiz de güzel çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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