Aydın BŞB: 3-2

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal

SÜRE: 140 dakika (32, 28, 29, 35, 16)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri 37 sayıyla turuncu beyazlılardan Tijana Boskovic ve Aydın'dan Meryem Boz oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı