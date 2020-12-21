Aydın BŞB: 3-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın BŞB: 3-2

21.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:31
Aydın BŞB: 3-2

SALON: Eczacıbaşı SporHAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet TopalECZACIBAŞI VİTRA: Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Elif, Hande, Simge (L), Saliha, ThompsonAYDIN BŞB: Aslıhan, Maret, Janset, Meryem, Anthi, Hande, Eylül (L), Pınar, Ecem, Berra, EzgSETLER: 3-2 (27-25, 19-25, 25-21, 25-27, 15-10)SÜRE:...

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI VİTRA: Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Elif, Hande, Simge (L), Saliha, ThompsonAYDIN BŞB:  Aslıhan, Maret, Janset, Meryem, Anthi, Hande, Eylül (L), Pınar, Ecem, Berra, EzgSETLER: 3-2 (27-25, 19-25, 25-21, 25-27, 15-10)

SÜRE: 140 dakika (32, 28, 29, 35, 16)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri 37 sayıyla turuncu beyazlılardan Tijana Boskovic ve Aydın'dan Meryem Boz oldu.


Aydın BŞB: 3-2
Aydın BŞB: 3-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Şevket Çoruh Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın BŞB: 3-2 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:32:27. #1.15#
title