Aydemir: "Fındıkta rekolte düşük" Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ovası'nda geçen seneye oranla fındıkta rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ovası'nda geçen seneye oranla fındıkta rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sayılı ovaları arasında yer alan Çarşamba Ovası hakkında konuşan Aydemir, "Fındıkta rekolte çalışmalarına başladık. Hatta şu anda da mühendislerimiz bahçelerde, arazilerde incelemelerde bulunuyorlar. Gezdiğimiz köylerde ise şunu fark ettik: Geçen seneye oranla fındıkta rekolte düşük. Özellikle yüksek kesimlerde yaşanan sel, dolu ve rüzgardan etkilenen fındık koçanları dalından koptu. Bu da geçen seneye oranla daha az üretim olacağını gündeme getiriyor. Yaptığım araştırmalara bakıldığında daha çok batı bölgelerindeki bahçelerimizde yüzde 30 oranında düşüş yaşandı. 2019 yılında vatandaş fındıktan memnundu. Fındık altın yılını yaşadı" dedi.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın da açılmaya başlamasıyla şeker pancarı ekimi yapıldığını hatırlatan Aydemir, "10 yıl aradan sonra bu atılımla önce Çarşamba, daha sonra Samsun'un ekonomisine katkı sağlama konusunda gururluyuz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA