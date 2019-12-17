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Ayağı kırılan Rahmi Koç ameliyata alındı ama sağlık durumu iyi!

Hafta sonu ayağı kırılan Koç, bu sabah saatlerinde Amerikan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Alınan son bilgilere göre, Rahmi Koç'un durumu iyi.

17.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:29
Ayağı kırılan Rahmi Koç ameliyata alındı ama sağlık durumu iyi!

Bu saatlerinde Amerikan Hastanesi'nde 'un durumu iyi.

Yapılan açıklamada, " 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir."denildi.

Kaynak: Bültenler
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