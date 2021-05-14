Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
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Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı

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Milli Takım'ın kadrosunda Avrupa'nın önemli kulüplerinden 15 futbolcunun yer alması dikkat çekti. Kadroda Juventus, Liverpool, Milan, Lille gibi takımlarda forma giyen futbolcularımız yer aldı. Avrupa kulüplerinden toplam 15 futbolcu kadroda bulunuyor. Üç büyüklerden toplamda 8 futbolcu eklendi. Güneş, 30 kişilik kadronun 26'ya düşeceğini bildirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ertelenen EURO 2020'ye gidecek kadroyu belirledi. Güneş, Avrupa kulüplerinden 15, Süper Lig'den de 15 futbolcuya yer verdi. Güneş konuyla ilgili, "Mahmut'u oynattım Okay'ı oynatmadım açık konuşayım. Okay'ın son performansları sonrası Okay oynayacak, Mahmut Tekdemir kadroda olmayacak belki" dedi.

Takımlara göre futbolcuların dağılımı şöyle:

Lille: 3

Sassuolo: 2

Leicester: 2

Juventus: 1

Liverpool: 1

Milan: 1

Le Havre: 1

West Brom: 1

Feyenoord: 1

Getafe: 1

F.Düsseldorf: 1

SÜPER LİG

Fenerbahçe: 3

Galatasaray: 3

Başakşehir: 2

Beşiktaş: 2

Trabzonspor: 2

Alanyaspor: 1

Göztepe: 1

Rizespor: 1

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