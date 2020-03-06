Avusturya devleti, Türkiye'yi seçen Mert Müldür'ü askere çağırdı

06.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:38

Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür'ü geçtiğimiz Aralık ayında, tıpkı bizim gibi EURO 2020'de mücadele edecek Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı. Foda, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hala olan Mert ise Foda'ya, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türk'üm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.

SAKAT OLDUĞU İÇİN OYNAMADI

Teknik direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerdeki son maçımız olan deplasmandaki Andorra karşılaşmasında Mert'i resmen A Milli yapacaktı ancak 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle yedek beklediği maçta forma giyemedi. Bunu fırsat bilen Avusturya ise işi Türkiye ile siyasi anlamda da krize yol açabilecek bir konuma doğru getirdi! Avusturya Futbol Federasyonu ile Avusturya Milli Savunma Bakanlığı adeta işbirliği yaptı ve bunun sonucunda Mert, askere çağrıldı.

KENDİSİNE BELGE GÖNDERİLDİ

18 ile 35 yaş arası erkeklerin 6 ay zorunlu askerlik görevinin bulunduğu ülkede genç oyuncumuz, kendisine gelen belge sonrası adeta şok oldu. Çok büyük bir baskı altında kalan Mert'in, "Sassuolo ile kontratım var ve sezonun ortasındayız" itirazı kabul edilmedi. askerlik yapmak istemeyenlerin 9 ay kamu hizmeti yapması seçeneği bile, "Başvuru zamanın zaten geçti" bahanesiyle kabul edilmeyen oyuncumuz için asıl çirkinlikler ve işkenceler bundan sonra başladı. Yetkililer, "Ancak Avusturya için oynarsan, bu sorun olmaktan çıkar ve askerliğini tecil ettiririz" teklifinde bulundu.

"AVUSTURYA İÇİN OYNASIN, KOLAYLIK SAĞLAYALIM"

Hatta Milli Savunma Bakanı'nın bile, "Avusturya için oynasın, her türlü kolaylığı sağlarız" ifadesini kullandığı öne sürüldü. İnsan haklarına son derece aykırı olan bu olay sebebiyle morali bir hayli bozulan Mert'in, yaşadıklarını hemen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile paylaştığı bildirildi. Kendilerini, ellerindeki askerlik kozu sebebiyle güçlü gören Avusturya tarafında olanları dikkatlice takip eden TFF'nin, Mert'e her türlü desteği vermek adına tüm imkanlarını seferber ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)

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