Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan avukatlara müjde: Vergi oranını düşürüyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan avukatlara müjde: Vergi oranını düşürüyoruz

02.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:19

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatlardan alınan vergi oranının düşürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada avukatlara özgü müjdeli bir haber veren Erdoğan, "Avukatların, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkân sağlıyoruz. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak, maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranını düşürüyoruz. Zorunlu müdafi ücretlerini iyileştirecek bir düzenleme de hazırlıyoruz. " dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kamu avukatlarının çalışma esaslarını yeniden düzenliyor, özlük haklarını iyileştiriyoruz. Avukatlık stajı ile kişinin mesleğinin birlikte yapılmasına imkân sağlıyoruz. Adalete erişimi güçlendirecek tedbirler de Eylem Planı'nın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olmuştur. Bu çerçevede, dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz.

E-DURUŞMA UYGULAMASI YAYGINLAŞACAK

Yine, geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ve özellikle şu salgın döneminde büyük kolaylık sağlayan e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz. Adli yardıma e-Devlet üzerinden başvurulabilmesini sağlıyoruz.

ADLİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER BÜROLARI KURULACAK

Engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hasta vatandaşlarımıza, bulundukları yerden görüntülü iletişim teknolojileri vasıtasıyla ifade ve benzeri işlemleri yapabilme kolaylığı getiriyoruz. Adliyelerde 'Halkla İlişkiler Büroları' kuruyor, ön bürolar ile danışma masalarını yaygınlaştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan avukatlara müjde: Vergi oranını düşürüyoruz

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