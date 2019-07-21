Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer!

İsveç'in Boras kentinde devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4×400 metre yarışı finalinde Türkiye tarihi bir sonuca imza attı. Türkiye, 3:08.34 ile Avrupa'da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Nefes kesen yarışta sırasıyla Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı start aldı. Seçme yarışında yer almayan ancak finalde son 400'ü koşan 17 yaşındaki atletimiz İlyas Çanakçı'nın son bölümdeki muhteşem atağı ve milli atletlerimizin sevinci görülmeye değerdi.

"ALTINI KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK "

Yarışta Çekya 3:08.50 ile Çekya U20 rekorunu kırarak ikinci, İspanya 3:08.66 ile üçüncü oldu. Türkiye üçüncü altınını ve toplamda 10. madalyasını elde etti. Yarışın ardından Milliler flaş röportajda şöyle konuştu: "Dün eleme sırasında altını kazanabileceğimizi biliyorduk. Finalde son 400 metreyi koşan takım arkadaşımızı elemede kullanmadık ve finale sakladık. Bugün bize katılabildi ve altını kazandık, çok mutluyuz. Çok zor bir yarıştı. Bir takım kazanacaksa bunun İtalya olacağını düşünüyorduk. Ancak ilk bayrak değişiminde geride kaldıklarını fark ettik ve artık bizi yakalamaları çok zordu."

"SEN KOŞTUN BEN AĞLADIM"

Zaferin ardından sosyal medyada da sporseverler gençlerimizi tebrik ederken bir kullancının "Aferin oğlum be. Sen koştun, ben ağladım" yorumu sosyal medyanın zafere verdiği tepkinin özeti olarak öne çıktı.