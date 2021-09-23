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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

SAMSUN (İHA) – Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da da başladı.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da da başladı. Açılışta gösteri yapan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından koordine edilen, Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ilk gününde büyük ilgi gördü. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen açılışa birçok farklı alanda bulunan sporcular ve antrenörler katıldı. Açılış ilk olarak saygı duruşunda bulunması, akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Etkinlikte ilk sahne alan halk oyunlar ekibi büyük beğeni topladı. Sonrasında Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcular teker teker hünerlerini sergiledi. 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik kişileri sağlıklı yaşam ile spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, spor, fiziksel aktiviteler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmayı ve bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Burada şu an biz pek çok branşımızı tanıtma fırsatı ve spor etkinliği farkındalığını oluşturma imkanı bulmuş olduk. Federasyonumuzun ve bakanlığımızın amacı budur. 7'den 70'e herkesi spor aktivitesi için olmasını istiyoruz. Sağlıklı birey, sağlık bir nesil olunabilmesi için spor hayatımız bir parçası olması lazım. Spor Haftası etkinliği de bu farkındalığı oluşturmak için yaptığımız bir etkinliktir. Samsun'da tesislerimiz oldukça fazla. Oldukça yoğun kullanılan tesislerimiz var. Biz daha fazla yoğunlaşsın istiyoruz" dedi.

Etkinlik 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Samsun'da başladı

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