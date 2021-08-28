Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı, yurda döndü.

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı, yurda döndü.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı, yurda döndü. 105 kişiden oluşan milli takım kafilesini taşıyan uçak saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport kontrolünün ardından şampiyon tekvandocular yurda giriş yaptı.

"Bu şampiyonadaki başarımız geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor"

Şampiyona dönüşü havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli başarı başarı elde ederek yurda döndüklerini belirten Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Uzun zamandır ekibimiz bu şampiyona için önemli bir şekilde hazırlanıyordu. Önemli rakiplerimiz vardı, yaklaşık 56 ülke katıldı. Çok önemli rakiplerimizi geride bıraktık. Takım halinde şampiyon olduk. Adı üstünde ümitler şampiyonası olduğu için geleceğin ümit çocukları bunlar. Hepsi gelecekte bizi Avrupa, Dünya Şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda temsil edecekler. Bu şampiyonadaki başarımız geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İnşallah bundan sonra tekvando ekibi olarak daha güzel başarılara imza atacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemi böyle bir mecrada temsil etmek gerçekten onur verici"

Ümitler ağır sıklet kategorisinde altın madalya elde eden milli tekvandocu Hüseyin Berat Demircioğlu ise, "Bulunduğum sıklette 16 kişi vardı. Ümitler ağır sıklette şampiyon oldum. Güzel maçlar yaptım. Ülkemi böyle bir mecrada temsil etmek gerçekten onur verici. Madalyayla taçlandırmak da beni çok gururlandırdı. Şimdiki hedefim de inşallah dünya şampiyonu olmak" dedi.

47 kiloda altın madalya kazanan Aleyna Şenyurt da, "Ülkeme altın madalya kazandırdığım için mutlu ve gururluyum. Benim için çok güzel bir sonuç. Sıradaki hedefim de 2024 olimpiyatlarına katılarak şampiyon olmak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı