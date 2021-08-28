Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü

Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı, yurda döndü.

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı, yurda döndü.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı, yurda döndü. 105 kişiden oluşan milli takım kafilesini taşıyan uçak saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport kontrolünün ardından şampiyon tekvandocular yurda giriş yaptı.

"Bu şampiyonadaki başarımız geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor"

Şampiyona dönüşü havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli başarı başarı elde ederek yurda döndüklerini belirten Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Uzun zamandır ekibimiz bu şampiyona için önemli bir şekilde hazırlanıyordu. Önemli rakiplerimiz vardı, yaklaşık 56 ülke katıldı. Çok önemli rakiplerimizi geride bıraktık. Takım halinde şampiyon olduk. Adı üstünde ümitler şampiyonası olduğu için geleceğin ümit çocukları bunlar. Hepsi gelecekte bizi Avrupa, Dünya Şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda temsil edecekler. Bu şampiyonadaki başarımız geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İnşallah bundan sonra tekvando ekibi olarak daha güzel başarılara imza atacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemi böyle bir mecrada temsil etmek gerçekten onur verici"

Ümitler ağır sıklet kategorisinde altın madalya elde eden milli tekvandocu Hüseyin Berat Demircioğlu ise, "Bulunduğum sıklette 16 kişi vardı. Ümitler ağır sıklette şampiyon oldum. Güzel maçlar yaptım. Ülkemi böyle bir mecrada temsil etmek gerçekten onur verici. Madalyayla taçlandırmak da beni çok gururlandırdı. Şimdiki hedefim de inşallah dünya şampiyonu olmak" dedi.

47 kiloda altın madalya kazanan Aleyna Şenyurt da, "Ülkeme altın madalya kazandırdığım için mutlu ve gururluyum. Benim için çok güzel bir sonuç. Sıradaki hedefim de 2024 olimpiyatlarına katılarak şampiyon olmak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Emine Erdoğan Sultan Alparslan
Magazin Alişan Tarkan Kemal Sunal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avrupa şampiyonu milli tekvandocular yurda döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:36:11. #1.16#

title