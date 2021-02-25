Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na gidecek milli takım belli oldu

Polonya'da 5-7 Mart tarihlerinde yapılacak 36'ncı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele verecek Türkiye Milli Takımı'nda 13 atlet yer aldı.

Atletizmde 2021 yılının ilk büyük buluşması olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için hazırlıklar tamamlanırken, listeler de kesinleşti. Ay yıldızlı ekip, Polonya'nın Torun kentinde 5-7 Mart tarihlerindeki organizasyona 13 atletle katılacak.

Müsabakalarda ana sponsoru Turkcell'in desteğiyle yarışacak olan ay yıldızlı takımda şu isimler bulunuyor: Erkekler; 60 metrede Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar, 400 metrede Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, 60 metre engellide Furkan Aktaş, Mikdat Sevler, 3000 metrede Abdurrahman Gediklioğlu, sırıkla atlamada Ersu Şaşma, üç adım atlamada Necati Er. Kadınlar, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, gülle atmada Emel Dereli.Milli Takım'ın yaş ortalamasına dikkat çeken TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Yaş ortalaması 21 olan geleceğin takımıyla Avrupa Salon gibi önemli bir büyükler şampiyonasında yarışacak olmamız, altyapı planlarımızın ne derece sonuç verdiğinin güzel bir örneği. Ayrıca bu şampiyonada uzun bir aradan sonra ilk kez yurtdışı doğumlu atletlerimiz kafilemizde yok, tamamı altyapımızdan yetişme çocuklarımızla gidiyoruz. Bu anlamda tarihteki en başarılı katılımız" diye konuştu.Avrupa Salon Şampiyonası için İstanbul'da kampta olan milliler, hazırlıklarını tamamlayıp gelecek hafta içinde Torun'a hareket edecek.

Torun'daki Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, aynı zamanda bir sonraki organizasyonun ev sahibi olan İstanbul için bayrak teslim alacağı organizasyon anlamına geliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı