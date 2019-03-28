Avrupa Parlamentosu, Emisyon Salımıyla İlgili Yasal Düzenlemeye Onay Verdi

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, ağır vasıtaların veotomobillerin emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenlemeyi 63'e karşı 521 oyla kabul etti.

DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN AB KONSEYİNİN ONAYI GEREKİYOR

Buna göre, yeni otomobiller için emisyon salınımı 2030'da, 2021 yılıseviyelerinin yüzde 37,5 altına, kamyonlar için de yüzde 31 altına düşürülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.