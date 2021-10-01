Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler - Haberler Spor
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Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler

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Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler

Süper Lig'de cezası sebebiyle oynayamayan Marcao, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın en kilit futbolcusu rolünde. Lazio ve Marsilya maçlarında sarı-kırmızılıların kalesini gole kapamasında büyük pay sahibi olan futbolcu, yeniden Avrupa takımlarının radarına girdi. Napoli ve Krasnodar, Brezilyalı savunmacıya talip oldu.

Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Galatasaray, Lazio galibiyetinin ardından Marsilya ile berabere kalarak gruptaki liderliğini korudu. Sarı-kırmızılılar iki maçta da gol yemezken Marcao performansıyla bu karşılaşmalara damga vurdu. Brezilyalı savunmacı bu performansı sonrası Avrupa kulüplerini yeniden peşine taktı.

BU KEZ İŞİ CİDDİ TUTUYORLAR

Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper için şimdiden 2 kulüp devreye girdi. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çalan ancak zorunlu satın olma bedelini kabul etmeyen Napoli, bu kez işi daha ciddi tutuyor. İtalyan kulübünün Galatasaray'a net 10 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

KRASNODAR'IN TEKLİFİ DÜŞÜK KALDI

Rus ekibi Krasnodar'ın da Marcao ile ilgilendiği ancak, önerdiği rakamın 9 milyon Euro olduğu, bu rakamın da Napoli'nin teklifinin altında kaldığı öğrenildi. Ancak Rus ekibinin Marcao için takibini sürdürdüğü her an fiyat artırımına gitmesinin mümkün olduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray yönetiminin devre arasında Marcao'nun transferine izin vermesi durumunda bir yerli stoper transferi yapmasının söz konusu olduğu da belirtiliyor.

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