Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İmamoğlu'nu Strasbourg'a davet etti

11.09.2019 19:15

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı'nın bugünkü toplantısında, İmamoğlu'nun 29-31 Ekim'de düzenlenecek genel kurula davet edilmesi görüşü benimsendi.

Ekim ayındaki genel kurul toplantısında Türkiye'deki yerel seçimleri izleyen heyetin raporu da tartışılarak, oylanacak.

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI GÜNDEME GELDİ

Bugünkü oturumda Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararı da gündeme geldi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Knape ayrıca, Kongre olarak konunun yakın takipçisi olacakları mesajını verdi. 1-4 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye gidecek olan raportörün, ekim ayı sonundaki genel kurulun ardından kasım ayında belirlenecek bir tarihte bir kez daha Türkiye'ye gitmesi kararlaştırıldı. Türkiye raportörünün, ikinci ziyaretinde özellikle görevden alınan belediyelerde inceleme ve temaslarda bulunması bekleniyor.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınmasının yerel demokrasiye zarar verdiğini bildirmişti.

KONGRE SEÇİMLERİ İZLEMEK İÇİN HEYET GÖNDERMİŞTİ

Knape yazılı açıklamasında, "Bu belediye başkanları, Türk halkının özgür ve adil iradesinin sonucu olarak seçildi. Geçmişte de kongre, Türkiye'de seçilmiş yerel yöneticiler hakkında haddinden fazla yasal işlemler uygulanmasından ve bu kişilerin yerine devletin tayin ettiği yetkililerin göreve getirilmesinden dolayı endişelerini dile getirmişti. Bu uygulama, yerel demokrasilerin doğru düzgün işlemesine zarar vermektedir." ifadesini kullanmıştı.

Kongre'nin aldığı tavsiye kararlarına atıfta bulunan Knape, görevden alınan başkanların yerine devletin bir temsilci ataması yerine bunu belediye meclislerinin yapması gerektiğini vurgulamıştı. Knape, daha önce yaptığı açıklamalarda da İstanbul seçimlerinin yenilenmesini ve Güneydoğu Anadolu'da seçimi kazanan belediye başkanlarına mazbata verilmemesini eleştirdi. Kongre heyeti yerel seçimleri izlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti. Heyet, izlenimleri ile ilgili daha sonra kısa bir rapor yayınladı.