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Avrupa Güreş Şampiyonası yarın başlıyor

İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası yarın 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda yapılacak eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başlayacak.

09.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:37
Avrupa Güreş Şampiyonası yarın başlıyor

'nın Başkenti 'da düzenlenecek olan Büyükler Güreş Şampiyonası yarın 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda yapılacak eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başlayacak.

Şampiyona öncesinde bu akşam teknik toplantı ve kura çekimi yapılırken 10 sıklette Ay-Yıldızlı bayrağı temsil edecek olan milli güreşçiler ve ilk maçlarındaki rakipleri şöyle:

55 Kg: Dogus Ayazcı - Vitalii Kabaloev (RUS)67 Kg: Enes Başar - Ott Saar (EST)60 Kg : Zhora Abovian (UKR) - Kerem Kamal63 Kg: Nikalas Petrov Sulev (BUL) - Rahman Bilici72 Kg: Mateusz Lucjan Bernatek (POL) - Selcuk Can77 Kg: Daniel Cagarata (MDA) - Yunus Emre Başar82 Kg: Mateusz Lukasz Wolny (POL) - Burhan Akbudak87 Kg: Metehan Başar - Erik Int (EST)97 Kg: Artur Aleksanyan (ARM) -Cenk Ildem

130 Kg: Adam Varga (HUN) - Rıza Kayaalp


Kaynak: DHA
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