Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılamaya gelen olmadı
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılamaya gelen olmadı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılamaya gelen olmadı
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde Gürcü rakibini yenerek 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, yurda döndü. Kayaalp'i havalimanında kendi ekibi dışında karşılayan kimse olmadı. Daha önce birçok branşta Kayaalp'e göre düşük derece başarı elde eden sporcularda yapılan görkemli karşılamalar, Avrupa şampiyonu olan sporcu için düzenlenmedi.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda şampiyon olan ve kariyerinde 10'uncu Avrupa Şampiyonluğunu ekleyen Rıza Kayaalp, Türkiye'ye döndü. Ancak şampiyon Kayaalp'i karşılayan kimse olmadı. Daha önce birçok branşta daha düşük derecede başarı elde eden sporcular için yapılan karşılama, bu kez altın madalya kazanan güreşçi için düzenlenmedi.

Rıza Kayaalp, yurda indikten sonra ise şu açıklamaları yaptı:

"ÜMİTLİ GİTTİM, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM"

"Büyük bir şampiyonluğu ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Zorlu bir süreç geçirdik, olimpiyatlar iptal oldu ve zorlu bir yılı geride bıraktık. Aslında olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi olmuştu. Çünkü sakatlığım vardı ve ben 'tekrardan yenilenip mindere dönmek istiyorum' demiştim. Çok şükür döndüm. İki turnuvada güzel maçlar yaparak kendimi denemiş oldum ve formumu yakaladım. Avrupa Şampiyonası'na daha ümitli bir şekilde gittim. Finale kadar iyi mücadele ettim. Finalde de 3-1 yenerek hedefime ulaşmış oldum. Olimpiyat yolunda bir moral olarak görüyorum, Allah'a şükür moralimi almış oldum.

"İNŞALLAH ALTIN OLUR"

Ben her zaman şunu söylüyorum; tek hayalim olimpiyatlar. Güreş adına bütün organizasyonlarda altın madalyayı almak nasip oldu ancak olimpiyatlar eksik. İnşallah Allah altın madalya nasip eder, çocuğumuzla daha huzurlu bir yaşam sürerim diye umut ediyorum. Biz gereken çalışmaları yapalım, sonra çıkıp mücadele edelim. Olursa hem ülkem için, hem de benim için çok güzel olacak

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : İlk kez Şampiyon olmamış ki
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