Avrupa defteri kapandı! Fenerbahçe, Slavia Prag'a yenilerek Konferans Ligi'nden elendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa defteri kapandı! Fenerbahçe, Slavia Prag'a yenilerek Konferans Ligi'nden elendi

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:
Avrupa defteri kapandı! Fenerbahçe, Slavia Prag'a yenilerek Konferans Ligi'nden elendi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kaybeden temsilcimiz toplamda 6-4'lük skorla turnuvadan elendi ve Avrupa defterini kapattı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kaybeden temsilcimiz, Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa defterini kapattı.

SOR DUBLE YAPTI

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyamazken Slavia Prag 19. dakikada Schranz'la öne geçti. 27. dakikada farkı Sor'la 2'ye çıkaran ev sahibi ekibe temsilcimiz 39. dakikada Mert Hakan'la cevap verdi. İkinci yarıda da baskısını hissettiren Slavia Prag'da Sor 63. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mücadelenin 90. dakikasında Arda Güler'in harika çalımlarla getirdiği topta Berisha fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı ve Fenerbahçe, Avrupa serüvenine noktayı koydu.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title