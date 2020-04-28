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Audi'nin kararı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na darbe vuracak

Dünyanın önde gelen motorsporları şampiyonalarından birisi olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), Audi'nin çekilme kararıyla büyük bir darbe yedi.

Audi'nin kararı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na darbe vuracak
28.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:20

Dünyanın önde gelen motorsporları şampiyonalarından birisi olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), Audi'nin çekilme kararıyla büyük bir darbe yedi.

Dünyanın önde gelen araba yarışlarından olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), Audi'nin çekilme kararıyla birlikte büyük bir darbe yedi. 2018 yılında Mercedes'in, 2020 yılının başında da Aston Martin'in çekilme kararı almasıyla birlikte Audi de korona virüs nedeniyle, daha önce almayı planladığı kararı gözden geçirdi ve şampiyonadan çekildi. Alman firmasının aldığı bu karar sonrasında büyük bir darbe yiyen yarışların son bulabileceği konuşuluyor. Elektrikli araçlara yönelen firma, bundan sonrası için yalnızca Formula E yarışlarına odaklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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