Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası müsabakaları tamamlandı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyona, 16 takımdan 304 sporcu katıldı.

Kadınlar ile erkeklerde 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde organize edilen müsabakalarda ter döken sporcular, çekiç ve cirit atmada performans sergiledi.

Büyük erkekler çekiç atma yarışlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takımı temsil edecek sporculardan Özkan Baltacı 76.54'lük derecesiyle birinci, Eşref Apak ise 76.53'lük derecesiyle ikinci oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Branşlarda en fazla puan toplayan sporculara kupa ve para ödülü takdim edildiği organizasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da takip etti.

Organizasyonun son gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar 18 yaş altı çekiç atma

1. Hira Öztoprak - 970 puan

2. Yağmur Erdoğan - 920 puan

3. Sıla Alaçam - 826 puan

Kadınlar 18 yaş altı cirit atma

1. Medine Amoca - 764 puan

2. Damla Nur Anar - 761 puan

3. İrem Batu - 722 puan

Kadınlar 20 yaş altı çekiç atma

1. Vildan Kelek - 850 puan

2. Beyzanur Bozlak - 822 puan

3. Havvanur Yıldırım - 733 puan

Kadınlar 20 yaş altı cirit atma

1. Selma Davulcu - 948 puan

2. Cevahir Kalkan - 736 puan

3. Gizem Toy - 730 puan

Büyük kadınlar çekiç atma

1. Tuğçe Şahutoğlu - 1065 puan

2. Deniz Yaylacı - 992 puan

3. Merve Yılmazer - 897 puan

Büyük kadınlar cirit atma

1. Münevver Hancı - 1062

2. Rabia Karaman - 875 puan

3. Gönül Demir - 742 puan

Erkekler 18 yaş altı çekiç atma

1. Yusuf Furkan Görüç - 934 puan

2. Emre Çiftçi - 925 puan

3. Yusuf Bozkaş - 839 puan

Erkekler 18 yaş altı cirit atma

1. Burak Demirkesen - 857 puan

2. Mustafa Yunak - 786 puan

3. Muhammed Hanifi Zengin - 757 puan

Erkekler 20 yaş altı çekiç atma

1. Emirhan Şipşak - 989 puan

2. Fırat Al - 936 puan

3. Yiğitcan Koç - 931 puan

Erkekler 20 yaş altı cirit atma

1. Oğuzhan Usta - 857 puan

2. Tunahan Ulusu - 840 puan

3. Mirsat Kadir Kutlu - 825 puan

Büyük erkekler çekiç atma

1. Özkan Baltacı - 1141 puan

2. Eşref Apak - 1141 puan

3. Batuhan Hızal - 1015 puan

Büyük erkekler cirit atma

1. Emin Öncel - 1093 puan

2. Muhammed Kaan Toklu - 871 puan

3. Şarık Bilgin - 817 puan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci