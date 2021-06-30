Atletizm kuralları nedir? Olimpiyat Atletizm kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından atletizm, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde atletizm yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise atletizm sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Atletizm kuralları nedir? Olimpiyat Atletizm kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda atletizm ilgi oldu. Atletizmi dikkatle izleyen izleyiciler atletizm sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Atletizm kuralları nedir? Olimpiyat Atletizm kuralları ve talimatları nedir?

ATLETİZM KURALLARI NELERDİR?

1.Standart koşu pistinin uzunluğu 400m olacaktır. İki paralel düzlük ve yarıçapları eşit olacak iki virajdan oluşacaktır. Pistin içi yaklaşık 5cm ile 6,5cm yüksekliğe, 5cm'den 25cm'ye kadar genişliği olan beyaz renkli uygun bir bordür ile sınırlanacaktır. İki düzlükteki bordürler çıkarılabilir ve yerine 5cm genişliğinde bir beyaz çizgi konulabilir.

Alan Yarışları için bordürler geçici olarak kaldırılacaksa, bordürlerin altındaki zemin 5cm kalınlığındaki beyaz bir çizgi ile çizilecek ve çizginin üzerine yükseklikleri en az 15cm olan koniler ya da bayraklar (koni tabanının kenarı ya da bayrak direğinin beyaz çizginin piste en yakın olan kenarı ile kesişecek biçimde) yerleştirilecektir. Bayraklar ya da koniler 4m'yi geçmeyecek aralıklarla yerleştirilecektir. (Bayraklar pistin aksi yönüne doğru 60 derece açı yapacak şekilde yerleştirilecektir.) Bu uygulama, (geçici bordür uygulamaları da dahil olmak üzere) sporcuların su engelini geçmek üzere pistten ayrıldıkları virajda, Kural 163.5(b)'ye göre başlayan yarışlarda pistin dış yarısına veya düzlüklere de, aralarındaki mesafe 10m'yi aşmayacak şekilde yapılacaktır.

Not: Denetleyici tarafından pistte virajdan düzlüğe ve düzlükten viraja geçilen noktalar 5cm x 5cm ölçülerinde ve pisten farklı bir renkte işaretlenecek, yarış esnasında bu noktalara koniler yerleştirilecektir.

2. Ölçümler bordürden dışarı doğru 30cm olarak ya da virajlarda bordürün olmadığı yerlerde (ya da su engelli koşularda su engelini geçmek için pistten sapılan virajda), pistin iç tarafındaki çizginin dışından 20cm olarak alınacaktır.

3.Yarış mesafesi, çıkış çizgisinin varışa uzak olan kenarından varışın çıkışa yakın olan kenarına doğru ölçülecektir.

4. 400m'ye kadar (400m dahil) olan tüm yarışlarda, her sporcu 1.22m (±0.01m) genişliğe sahip ve 5cm genişliğindeki beyaz çizgilerle sınırlandırılmış farklı bir kulvarda yarışacaktır. Kulvar genişliği ölçülürken sağ taraftaki kulvar çizgisi dahil olacak şekilde ölçüm yapılmalıdır. Tüm kulvarlar aynı genişlikte olacaktır. İç kulvar Kural 160.2'de belirtildiği gibi ölçülecek, diğer kulvarlar ise çizgilerinin dış kenarlarının 20cm dışından ölçülecektir. Not: 1 Ocak 2004'ten önce inşa edilmiş olan tüm pistlerde, 1.25m kulvar genişliğine izin verilmektedir. Ancak, pist yüzeyinin tamamen yenilenmesi durumunda, kulvar genişliği bu kural ile uyumlu şekilde değiştirilecektir.

5. Kural 1.1(a), (b), (c) ve (f)'ye göre yapılan Uluslararası Yarışmalarda, pist en az sekiz kulvara sahip olacaktır

6. Pistlerin yanal eğimi için maksimum tolerans IAAF tarafından muafiyet (istisnai) durum olarak karar verilen özel bir durum olmaması haricinde pistin iç kulvarlara doğru olan eğilimi 1:100'ü (%1) aşmayacak ve koşu yönündeki tüm eğim aşağı doğru 1:1000'i aşmayacaktır.

7. Pistin inşası, yerleşimi ve işaretlenmesi ile ilgili tüm bilgiler, IAAF Atletizm Tesisleri El Kitabında bulunmaktadır.

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