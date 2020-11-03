Atletico Madrid, Kondogbia'yı transfer etti
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Atletico Madrid, Kondogbia'yı transfer etti

03.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:40
Atletico Madrid, Kondogbia'yı transfer etti

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Valencia'da forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı transfer etti.

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Valencia'da forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı transfer etti.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kondogbia ile 2020-2021 sezonu dahil 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanyol basınında, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan ve aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunan Kondogbia'nın transfer için Atletico Madrid'in Valencia'ya yaklaşık 15 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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