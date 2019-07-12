Atletico Madrid, Barcelona'dan 80 milyon euro daha istiyor

Barcelona'nın Griezmann ile 5 sezonluk sözleşme imzalayacağını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Atletico Madrid, Fransız futbolcunun serbest kalma bedeli olarak ödediği 120 milyon euronun yeterli olmadığını belirtti.

Atletico Madrid, Griezmann'ın serbest kalma bedelinin 120 milyon euro değil 200 milyon euro olduğunu vurgulayarak, Barcelona'dan kalan 80 milyon euroyu ödemesini istedi.

TRANSFER MAHKEMELİK OLUYOR

Griezmann'ın avukatları aracılığıyla La Liga kurumuna giderek Barcelona'dan aldığı parayla 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği belirtilen açıklamada, Katalan kulübü ile Fransız futbolcu arasındaki anlaşmanın aslında 14 Mayıs'ta yapıldığını, o tarihte de Griezmann'ın serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğu savunuldu.

"SÜREÇ BAŞLATILDI"

Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 1 Temmuz itibarıyla 200 milyon eurodan 120 milyon euroya inmesine rağmen, Barcelona'yla yapılan anlaşmanın bu tarihten önce olduğuna dair bilgiler olduğunu kaydeden Atletico Madrid, kulübün haklarını ve meşru çıkarlarını savunmak için gerekli sürecin başlatıldığını duyurdu. Barcelana Kulübü, Griezmann'ın avukatları aracılığıyla 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini La Liga kurumuna ödemesinin ardından resmi bir açıklama yaparak, Fransız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağını ilan etmişti.

Kaynak: AA