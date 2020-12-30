Atletico Madrid - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Atletico Madrid - Getafe maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Atletico Madrid - Getafe maçıdır. Peki Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ATLETİCO MADRİD - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Atletico Madrid - Getafe maçı 30 Aralık Çarşamba günü bu akşam saat 21:15 'de başlayacaktır.
ATLETİCO MADRİD - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Atletico Madrid - Getafe maçınıS Sport Plus, CBC Sport, Spor Smart, Smart Spor HD kanalından izleyebilirsiniz.
ATLETİCO MADRİD - GETAFE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Wanda Metropolitano Stadyumu, Madrid'da oynanacak.