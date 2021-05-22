Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!
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Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!

Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

La Liga'da sezonun son haftasında Atletico Madrid, Valladolid'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 7 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

La Liga'da sezonun son haftasında Atletico Madrid, Valladolid'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 7 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

La Liga'da şampiyonluk düğümü son hafta çözüldü. Son haftaya lider olarak giren ve geriye düştüğü mücadelede Real Valladolid'i 2-1 yenen Atletico Madird, şampiyon oldu. Kritik Valladolid deplasmanında 18. dakikada Plano'nun golüyle 1-0 geriye düşen Atletico, 57'de Correa ve 67'de Suarez'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı ve puanını 86 yaparak 11. şampiyonluğunu ilan etti. La Liga'da 84 puanla Real Madrid ikinci, 79 puanla Barcelona ise 3.oldu.

Şampiyonlukta Suarez etkisi

38 hata sonunda 26 galibiyet 8 de beraberlik alan Diego Simeone'nin öğrencileri, sahadan 4 kez de mağlup ayrıldı. Sezon boyunca 67 gol atan Atletico Madrid, yediği 25 golle de sezonun en az gol yiyen ekibi oldu. Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez ise şampiyonluğun en etkili isimlerindendi. Ligde 21 gol kaydeden Uruguaylı futbolcu, gol krallığı yarışında ise Messi (Barcelona), Moreno (Villareal) ve Benzema'dan (Real Madrid) sonra dördüncü sırada kaldı.

Simone'den ikinci lig şampiyonluğu

9 yıldır Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli Teknik Direktör Diego Simeone, ikinci kez şampiyon olmanın heyecanını yaşadı. Simeone, göreve başladığı 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırken, bir sonraki sezon İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. 2013-14 sezonunda La Liga'yı kazanan Arjantinli teknik adam, 2014-15 sezonunda İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Son olarak 2017-18 sezonunda Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Simeone, aynı zamanda UEFA Süper Kupası'nı ikinci kez elde etti. - İSTANBUL

Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!
Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!
Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!
Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!
Atletico Madrid, 7 yıl sonra La Liga şampiyonu oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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