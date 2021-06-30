Atıcılık kuralları nedir? Olimpiyat Atıcılık kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Atıcılık, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Atıcılık yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Atıcılık sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Atıcılık kuralları nedir? Olimpiyat Atıcılık kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Atıcılık ilgi oldu. Atıcılıki dikkatle izleyen izleyiciler Atıcılık sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Atıcılık kuralları nedir? Olimpiyat Atıcılık kuralları ve talimatları nedir?

ATICILIK KURALLARI NELERDİR?

Skeet disiplininde atıcı, 19,2 m yarıçaplı bir dairenin yayı şeklindeki poligonda, yay üzerindeki 7 duruş noktası ve iki kulenin orta noktası olmak üzere 8 farklı noktadan atışlarını yapar. Plaklar ise yayın iki ucunda bulunan, biri yüksek diğeri alçak iki kuleden, dairenin merkez noktasının 4,6 m. üzerinden geçecek şekilde fırlatılır. Plaklar 67-69 m. aralığında mesafeye düşecek ve dublelerde orta nokta üzerinden aynı anda geçecek şekilde ayarlanır.

Bir seride toplam 25 plağa atış yapılır. İstasyonlara göre yapılan atışlar şu şekildedir;

1. istasyon: 1 tek + 1 duble

2. istasyon: 1 tek + 1 duble

3. istasyon: 1 tek + 1 duble

4. istasyon: 1 tek + 1 tek

5. istasyon: 1 tek + 1 duble

6. istasyon: 1 tek + 1 duble

7. istasyon: 1 duble

4. istasyon: 2 duble

8. istasyon: 1 tek + 1 tek

Tek plaklar sporcuya yakın kuleden atılır, double plaklar ise her iki kuleden aynı anda atılır, sporcu önce yakın kuleden giden plağı ardından da uzak kuleden gelen plağı vurmaya çalışır. Skeet atışlarında, trapta olduğu gibi tüfek yüze alınarak değil, dipçik dirsek hizasında tutularak plak istenir. Plak çıkış yaptıktan sonra tüfek yüzlenir ve atış yapılır. Yarışmalarda büyük ve genç erkekler 5 seri (125 plak), büyük ve genç bayanlar 3 seri (75 plak) atış yaparlar.

Sıralama serileri tamamlandığında ilk 6 sıradaki sporcular 3. istasyonda düz-ters duble, 4. istasyonda düz duble, 5. istasyonda düz-ters duble, 3. istasyonda düz-ters duble, 4. istasyonda ters duble, 5. istasyonda düz-ters duble olmak üzere 10 duble (20 atış) yaparlar ve 1 sporcu elenir. Sonrasında aynı düzende atılan her 5 duble (10 atış) sonrasında 1 sporcu elenecek şekilde final serisi devam eder ve toplamda 30 duble (60 atış) sonunda böylelikle ilk 3 sıralama belirlenir.

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