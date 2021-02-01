Atakaş Hatayspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, geçen sezon Eskişehirspor forması giyen kaleci Ekrem ile anlaşmaya vardı.

Hatayspor, Ekrem Kılıçarslan ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli