Atakaş Hatayspor, Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti
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Atakaş Hatayspor, Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

21.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:08

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ligin flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor deplasmanda Erzurumspor'un konuğu oldu. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, -7 derecede oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yükselişine devam etti.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alexandros Katranis, 45'te penaltıdan Mame Biram Diouf ile 51'de Aaron Boupendza kaydetti. 24 yaşındaki Boupendza ligde 23 maçta 18 gole ulaştı.

İKİNCİ YARININ TAMAMINI 10 KİŞİ OYNADILAR

Erzurumspor'un tek golü 90+3'te Oltan Karakullukçu attı ve bu sezon oyuna sonradan girerek 4. golünü kaydetmiş oldu. Erzurumspor'da kaleci Jakub Szumski 47. dakikada gördüğü kırmızı ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 25 puanda kalırken, 6 hafta sonra yenildi. Hatayspor ise 42 puana çıkarak son 3 haftada kaybetmedi.

ERZURUMSPOR'DA İKİ BÜYÜK KAYIP

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kırmızı kart gören Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski ve 4. sarı kartını gören Petrus Boumal, bir sonraki haftada Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

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