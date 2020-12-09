Atakaş Hatayspor'dan "ırkçı saldırı" açıklaması

ATAKAŞ Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

ATAKAŞ Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

Vardı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında, Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya, dördüncü hakem tarafından yöneltilen ırkçı söylemin kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtti. Vardı, "Pierre Webo'ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor Kulübü resmi twitter hesabından, "NoToRacism" etiketi ile paylaşım yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI