Atakaş Hatayspor Bülent Cevahir'i renklerine bağladı
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Atakaş Hatayspor Bülent Cevahir'i renklerine bağladı

Atakaş Hatayspor Bülent Cevahir'i renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti.

Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Onursal Başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.


Atakaş Hatayspor Bülent Cevahir'i renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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