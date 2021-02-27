Atakaş Hatayspor, 1-0 geri düştüğü maçta Ankaragücü'nü 4-1 yenmeyi başardı
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Atakaş Hatayspor, 1-0 geri düştüğü maçta Ankaragücü'nü 4-1 yenmeyi başardı

27.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:42
Atakaş Hatayspor, 1-0 geri düştüğü maçta Ankaragücü'nü 4-1 yenmeyi başardı

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekip geri dönmeyi başardı ve farklı galibiyete ulaşmayı bildi. Ankaragücü'nden Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 27. hafta maçında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankaragücü deplasmanda 1-0 öne geçti ama maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Hatayspor oldu.

Ankaragücü'nün golünü 16. dakikada Torgeir Börven kaydetti. Hatayspor'un golleri 45 ve 55. (P) dakikada Mame Biram Diouf, 65 ve 75. dakikada Babajide Akintola'dan geldi.

Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Anragücü'nde forma giyen Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.

BOUPENDZA'SIZ KAZANDILAR

Aaron Boupendza'nın cezası nedeniyle oynamadığı maçta kazanan Hatayspor puanını 45'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de çarşamba günü Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Aynı gün Ankaragücü, Galatasaray'ı ağırlayacak.

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