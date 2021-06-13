Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı
Ünlü komedyen Ata Demirer, Fatih Terim taklidiyle izleyenleri kırdı geçirdi. Demirer'in, "Yapacak bir şey yok" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Ata Demirer'in Galatasaray'la sözleşmesi biten Fatih Terim'in taklidini yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK"
İmparator'un taklidini yaptığı anları, "Yapacak bir şey yok" notuyla paylaşan Ata Demirer, övgü dolu yorumlar aldı. Kısa sürede binler etkileşim alan videoyu izleyenler bu taklidiyle Demirer'in Fatih Terim'e Fatih Terim'den daha çok benzediği yorumlarını yaptı.