Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı
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Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Ünlü komedyen Ata Demirer, Fatih Terim taklidiyle izleyenleri kırdı geçirdi. Demirer'in, "Yapacak bir şey yok" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Ata Demirer'in Galatasaray'la sözleşmesi biten Fatih Terim'in taklidini yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

İmparator'un taklidini yaptığı anları, "Yapacak bir şey yok" notuyla paylaşan Ata Demirer, övgü dolu yorumlar aldı. Kısa sürede binler etkileşim alan videoyu izleyenler bu taklidiyle Demirer'in Fatih Terim'e Fatih Terim'den daha çok benzediği yorumlarını yaptı.

Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı
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