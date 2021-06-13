Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Fatih Terim taklidiyle izleyenleri kırdı geçirdi. Demirer'in, "Yapacak bir şey yok" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede viral oldu.