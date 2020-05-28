Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Premier Lig'de mücadele eden Aston Villa'nın hocası Dean Smith'in babası Ron Smith, 4 hafta önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti.
28.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:43
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
VİRÜSE 4 HAFTA ÖNCE YAKALANDI
Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA