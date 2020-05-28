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Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Premier Lig'de mücadele eden Aston Villa'nın hocası Dean Smith'in babası Ron Smith, 4 hafta önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
28.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:43

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

VİRÜSE 4 HAFTA ÖNCE YAKALANDI

Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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