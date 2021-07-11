West Ham, Fenerbahçe'nin hedefindeki Yarmolenko'yla yolları ayırıyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Andriy Yarmolenko, West Ham United'dan ayrılıyor. Premier Lig ekibinin, yıldız futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Bu durum sarı-lacivertli takımın transferde elini güçlendirirken teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transferin gerçekleşmesi için istekli olduğu ifade edildi.

Yeni sezonda şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Andriy Yarmolenko transferi için kolları sıvayan sarı-lacivertli kulübe, yıldız futbolcudan sevindirici bir haber geldi.

FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Fanatik'in haberine göre; gelen son haberlere göre West Ham'ın, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya gelecek sezonun kadro planlamasında yer vermeyeceği belirtildi. Hâl böyle olunca Sarı-lacivertlilerin bu transferde eli güçlendi. Özellikle Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın da Yarmolenko'yu kadrosunda görmeyi bir hayli istediği öğrenildi.

TATİL DÖNÜŞÜ KARAR VERECEK

Portekizli teknik adamın, Yarmolenko'nun hücum hattının her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istediği belirtildi. Şu anda Karadağ'da ailesi ile birlikte tatil yaptığı öğrenilen Ukraynalı yıldızın, tatil dönüşünde geleceğiyle ilgili karar vereceği öğrenildi.