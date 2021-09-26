Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi - Haberler Spor
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Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi

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Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, 4 maç sonra galibiyet hasretine son verirken 11 puanla 10. sıraya yerleşti.

Üst üste 4 haftadır galibiyet alamayan Galatasaray, kötü seriye Göztepe karşısında son verdi. Sarı-kırmızılılar 1-0 geri düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanmasını bildi.

MORUTAN İLK GOLÜNÜ ATTI

Oldukça yüksek tempoda başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım, geçiş hücumlarıyla gol aradı. Göztepe, 43. dakikada Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Galatasaray, 49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutunda Göztepe kalecisi İrfan Can'ın büyük hatasıyla skora eşitliği getirdi. Maçın skorunu belirleyen golü ise sarı-kırmızılıların Rumen yıldızı attı. Morutan, 56. dakikada attığı golle takımına 4 maç sonra galibiyeti getiren isim oldu.

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