Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı - Haberler Spor
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Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Gruptan lider çıkma yolunda fırsat tepen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon ilk kez kalesinde gol görürken puanını 8'e yükseltti.

Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.

FEGHOULI'NIN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray peş peşe ataklarla, Rus savunmasını yıprattı. Temsilcimizin beklenen golü 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Sarı-kırmızılılar ikinci yarı birçok fırsatı değerlendiremezken 73. dakikada defansımızın adam paylaşımındaki hatasında Kamano skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

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