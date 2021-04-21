Askıda fatura uygulaması yeniden başladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi'nin ödemede güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı 'Askıda Fatura Uygulaması' yeniden başladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi'nin ödemede güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı 'Askıda Fatura Uygulaması' yeniden başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, dayanışmanın ve paylaşmanın çok değerli olduğu bu günlerde ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü oluyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin web sayfasından girerek ya da telefonla arayarak ödeme güçlüğü içindeki vatandaşın su faturasını ödeyebilirsiniz. Uzatacağınız sevgi ve dostluk eli Ereğli'yi büyük bir aile yapacak.

"Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli" uygulaması ile hayırseverler, www.kdzeregli.bel.tr web adresinden ya da 323 28 40 numaralı telefondan öğrenebilecekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarını ödeyebilecekler. Bunun için abonelerin tek dönemlik borçları ödenebileceği gibi, borcun tamamı da kapatılabilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı