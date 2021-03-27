ASKF Başkan Adayı Çimen: "Biz kulüplerin adayıyız"
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ASKF Başkan Adayı Çimen: "Biz kulüplerin adayıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ASKF Başkan Adayı Çimen: 'Biz kulüplerin adayıyız'

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Ramazan Çimen, "Biz birilerinin ve tüzüğün değil kulüplerin adayıyız" dedi.

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Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Ramazan Çimen, "Biz birilerinin ve tüzüğün değil kulüplerin adayıyız" dedi.

Çimen, 30 Mart Salı günü yapılacak seçim öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Çimen, "Biz birilerinin ve tüzüğün değil kulüplerin adayıyız. Yeni ASKF'de her şey yeni olacak. Sportmenliği, adalet, sevgi ve saygı anlayışıyla çalışmalarımızda, kulüplerimize rahat nefes aldırmak istiyoruz. Amacımızın koltuk olmadığını, hizmet olduğunu belirtmek isterim. Güçlü amatör, güçlü ASKF, şeffaf ASKF olgusuyla yola çıktık. ASKF'nin gerçek sahibi amatör spor kulüpleridir" dedi. - ADANA

ASKF Başkan Adayı Çimen: 'Biz kulüplerin adayıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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