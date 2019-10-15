Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki!

15.10.2019 19:33

UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı. UEFA, bu karar sonrası sosyal medyada tt oldu. Futbolseverler UEFA'yı topa tutarken, sosyal medya kullanıcıları UEFA'yı ikiyüzlülükle suçladı.