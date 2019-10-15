Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki!
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu karar sonrası sosyal medya kullanıcıları UEFA'ya büyük tepki gösterdi.
UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı. UEFA, bu karar sonrası sosyal medyada tt oldu. Futbolseverler UEFA'yı topa tutarken, sosyal medya kullanıcıları UEFA'yı ikiyüzlülükle suçladı.