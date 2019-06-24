Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi

Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı'nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci'nin iflasını, İstanbul Güngören'de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Ayakkabı sektörünün önde gelen çok sayıda oyuncusu konkordato talepli davalarıyla gündemdeydi. Hotiç, Beta Ayakkabı, Eser Ayakkabı ve Yeşil Kundura, konkordato talep etmişti. Temeli 1917'de Kızıltaş ailesi tarafından atılan İnci Deri Mamulleri San. Ve Tic. AŞ bir yıla yakın bir süredir, mali zorlukla gündemde.

İMALATÇISI İSTEDİ

Diken'de yer alan habere göre, şirket hakkında iflas talepli dava İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüyor. Davayı, Güngören'de ayakkabı imalatı yapan Mass Ayakkabı San. ve Tic. Limited Şti'nin ortağı Servet Sorkuncuk açtı. Dava dilekçesinde, İnci Deri'nin 3 milyon liralık borcunu ödemediği belirtildi.

KONKORDATO TEHDİTİ

Sorkuncuk dilekçesinde, "İnci Deri, yüzlerce firmadan aldığı malları sattı. Stokta malı yok. Borçlu taraf, kötü niyetli olarak ödemeyi yapmıyor. Alacağımızı istediğimizde, bizi, konkordato ilan etmekle tehdit ediyorlar" iddiasına yer verdi.

Sorkuncuk'un açtığı davaya göre ödenmeyen senetler icraya konuldu. Bakırköy İcra Müdürlüğünde açılan icra takiplerine ilişkin bilgi, dava dosyasına girdi. Sorkuncuk, İnci Deri Ayakkabı'nın iflasına karar verilmesini istedi.

ALACAKLILAR MÜDAHİL OLDU

Söz konusu davaya çok sayıda firma ve işçi de müdahillik talebinde bulundu. Üstündağ Ayakkabı ve Ayakkabı Malzemeleri Ltd Şti, TMT Grup Promosyon Makine İthalat ihracat Şti, Ederned Kurumsal Çözümleri AŞ ve Yapı Kredi ve ING Bank, müdahillik talep eden şirketler arasında yer aldı.

İŞÇİLER DE KATILMAK İSTEDİ

Şirketlerin yanı sıra, ücretlerini alamayan işçiler de dosyaya sunduğu dilekçelerle müdahillik talebinde bulundu. İşçiler Yunus Emre Yüksekaya, Fettah Doğan, Mustafa Sadi Yıldız, Hakan Tokat, Umut Hilaloğlu müdahillik talep eden işçiler arasında yer aldı.

Öte yandan, İnci Deri'nin ödenmeyen çok sayıda senedi protesto edilirken, şirketin çok sayıda aracı üzerinde haciz kararının olduğu görüldü.

ŞİRKET DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

İnci Deri AŞ adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi istendi. Şirket avukatları, Sorkuncuk tarafından açılan davadaki alacak iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

DAVA 27 HAZİRAN'DA

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, yargılamanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verdi.