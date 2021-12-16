Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi! İşte yeni ücretler - Haberler Ekonomi
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Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi! İşte yeni ücretler

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Asgari ücretin yüzde 50'lik zamla 4 bin 253 liraya yükselmesiyle; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve engelli aylığında da artış yaşandı. Buna göre, 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak. Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek. 864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak. Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını yaptı ve nihai kararını verdi. Komisyondan uzlaşıyla çıkan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. 2021 yılında 2.825 lira olarak uygulanan asgari ücret, yüzde 50'lik zamla birlikte 4.253 liraya yükseldi.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI 4.260 LİRA OLDU

Asgari ücret zammıyla birlikte; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve engelli aylığında da artış yaşandı. 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI, YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU

Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek. 864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak. Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Suat Bulut:30 sene prim ödeyeceksin alacağın maaş 1600 prim ödemezsen 65 aylığı 1300 lira prim ödememek daha iyi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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